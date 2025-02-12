Крупнейший производитель газировки перейдет на пластиковые бутылки из-за тарифов Трампа

Coca-Cola может перейти на использование пластиковых бутылок вместо алюминиевых банок. Об этом со ссылкой на гендиректора компании сообщает The Guardian.

Крупнейший производитель газировки перейдет на пластиковые бутылки из-за тарифов Трампа
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Причиной перехода на другую упаковку называют 25-процентные тарифы, которые вводит новый президент США Дональд Трамп — алюминий для банок импортируется из Канады, поэтому компании придется найти способ избежать подорожания.

«Что касается наших стратегий, направленных на обеспечение доступности по цене и потребительского спроса, то если стоимость одной упаковки немного вырастет, у нас останутся другие предложения по упаковке, которые позволят нам конкурировать в сегменте доступной по цене продукции», рассказал гендиректор крупнейшего производителя газировки Джеймс Куинси.

По данным исследователей и экологических организаций, Coca-Cola в последние годы постепенно увеличивала объем напитков, продаваемых в алюминиевых банках, в рамках своих целей по борьбе с загрязнением природы. По данным за 2023 год, компания продавала более четверти (26 процентов) напитков в алюминиевой и стальной таре. Почти половина (47,7 процента) газировки продавалась в пластиковых бутылках.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал неприемлемыми тарифы на сталь и алюминий, введенные Трампом, и пообещал ответить «твердо и решительно». Министр инноваций Франсуа-Филипп Шампань назвал пошлины «совершенно неоправданными», так как от канадских алюминия и стали зависят ключевые отрасли американской экономики. Вскоре после этого Reuters сообщило, что общий тариф США на канадский импорт может вырасти до 50 процентов.

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