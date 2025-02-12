ФАС проверит ретейлеров на ценовой сговор при продаже смартфонов Samsung

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит крупнейшие розничные сети на предмет возможного ценового сговора при продаже смартфонов Samsung Galaxy S25. Об этом сообщают «Известия».

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Поводом для проверки послужила одинаковая стоимость флагманского устройства у разных ритейлеров. Так, базовые версии Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra продаются за 99,9, 129,9 и 159,9 тыс. руб. соответственно. Разница в ценах между крупными магазинами составляет около 1 тыс. руб. В ФАС намерены проанализировать ценообразование этих смартфонов, чтобы определить наличие или отсутствие нарушений антимонопольного законодательства.

Ведомство подозревает, что схожесть цен на смартфоны у различных ритейлеров может свидетельствовать о координации действий продавцов, возможно, со стороны производителя или импортера.

Председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов отметил, что это противоречит законодательству о защите конкуренции. ФАС уже выявляла подобные нарушения у российских представительств иностранных компаний, включая случай с Samsung в 2019 году, когда компания диктовала цены на свои устройства.

Эксперты полагают, что инициаторами координации цен вряд ли выступают сами ретейлеры, а в условиях жесткой конкуренции на рынке, падения продаж и борьбы за потребителя скидки и специальные предложения могли бы помочь привлечь клиентов.

Пресс-служба МТС отметила, что цены устанавливаются с учетом планов по оборачиваемости и маржинальности, а также анализа конкурентной среды. В «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что в условиях параллельного импорта ключевые факторы ценообразования включают закупочную цену, валютный курс, срок доставки и предложения на зарубежных рынках.

Источники из сферы торговли электроникой утверждают, что одинаковые цены могут быть результатом недостаточных запасов новых моделей на складах или того факта, что устройства только появились на рынке и исходные поставщики пока ориентируются на рекомендованные розничные цены.

При этом российские магазины, которые также поставляют устройства по параллельному импорту, предлагают Samsung Galaxy S25 на 256 ГБ в среднем за 78 тыс. руб. — то есть на 21 тыс. руб. дешевле, чем стоит версия на 128 ГБ у ритейлеров.