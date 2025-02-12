«Почте России» могут разрешить торговать лекарствами

Власти намереваются дать право «Почте России» реализовывать лекарственные препараты в ее отделениях, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на проект пакета поправок в законы «О связи», «О почтовой связи», Налоговый и Жилищный кодексы.

Как пишет издание, нововведение подготавливают в рамках «Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития «Почты России». Документ 23 декабря утвердил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Представитель Минцифры в разговоре с РБК заявил, что инициативы законодателей, которые направлены на обеспечение устойчивого развития «Почты России», «находятся в проработке». Собеседник сказал, что пока говорить о финальной версии проекта преждевременно.

В первой половине декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предписание «Почте России» в связи с тем, что организация нарушила закон о конкуренции, решив ограничить доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе.