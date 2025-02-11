Ozon начал выдавать ипотеку

Ozon начал выдавать ипотечные кредиты до 300 млн рублей на покупку коммерческой недвижимости. Об этом говорится на сайте компании.

Ипотека доступна для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе и партнеров маркетплейса, на срок до 15 лет. Она распространяется на коммерческие помещения как первичном, так и на вторичном рынке.

« С у м м а в о з м о ж н о г о к р е д и т а с о с т а в л я е т о т 1 д о 3 0 0 м л н р у б л е й , а м и н и м а л ь н ы й п е р в о н а ч а л ь н ы й в з н о с - 2 0 % о т с т о и м о с т и . П р и о ф о р м л е н и и O z o n п р о в е р я е т ю р и д и ч е с к у ю « ч и с т о т у » п р и о б р е т а е м о г о о б ъ е к т а , а т а к ж е в ы с т у п а е т г а р а н т о м в р а с ч е т а х д л я в с е х с т о р о н б у д у щ е й с д е л к и » , - п о я с н и л и в к о м п а н и и .

Там также уточнили, что ставка по ипотеке зависит от стоимости объекта, первого взноса и других условий. При этом продавцы и владельцы ПВЗ, сотрудничающие с Ozon, смогут оформить кредит в упрощенном порядке.

« З а д а ч а н а ш е й и п о т е к и – п о м о ч ь п р е д п р и н и м а т е л ю п о л у ч и т ь л ю б о й н у ж н ы й о б ъ е к т в к о р о т к и е с р о к и и п р и с т у п и т ь к р а б о т е » , - п о я с н и л р у к о в о д и т е л ь н а п р а в л е н и я к р е д и т о в а н и я б и з н е с а и б а н к о в с к и х г а р а н т и й O z o n F i n t e c h Д м и т р и й Л о п ы р е в .

Ранее российская торговая площадка Ozon запустила продажу автомобилей. При покупке машина полностью оплачивается онлайн, а договор купли-продажи подписывается при доставке.