Магазины пожаловались в ФАС на маркетплейсы

Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на действия маркетплейсов.

По словам предпринимателей, онлайн-площадки применяют демпинг, продавая товары по заниженным ценам, что нарушает принципы добросовестной конкуренции.

В связи с этим они обратились в ФАС с просьбой принять меры для урегулирования ситуации.