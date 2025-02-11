Состояние Маска упало ниже $400 млрд

Состояние Илона Маска впервые в 2025 году опустилось ниже $400 млрд на фоне значительного снижения цен на акции созданной им компании Tesla. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, стоимость акций автопроизводителя упала на 27% с момента достижения исторического максимума в середине декабря. Особенно резкое падение наблюдалось на прошлой неделе: тогда цена бумаг Tesla опустилась на 11% на фоне сообщений о сокращении объемов продаж. В частности, поставки машин в ФРГ снизились на 59%, побив антирекорд с 2021 года, а продажи в КНР упали на 11,5% по сравнению с прошлым годом. 10 февраля цена акций Tesla падала четвертый день подряд, потеряв 3% и достигнув уровня в $350,73 за бумагу.

На этом фоне агентство отмечает, что акции и опционы Tesla в декабре составляли более 60% состояния Маска. При этом после инаугурации президента США Дональда Трампа миллиардер стал "уделять большую часть своего внимания" не бизнесу, а политике, в том числе руководству ведомством по повышению эффективности правительства (DOGE). Как пишет Bloomberg, несмотря на близость Маска к новому американскому лидеру, надежды инвесторов на то, что администрация США поддержит Tesla путем изменения налоговой политики и упрощения стандартов для технологий беспилотного вождения, пока не оправдываются.

29 января журнал Forbes сообщил, что в связи с резким падением стоимости акций компаний, связанных с искусственным интеллектом (ИИ) и премиальными брендами, состояние Маска сократилось на $3,8 млрд. Отмечалось, что падение стоимости бумаг Tesla (-5,2%) также было связано с задержками в производстве Cybertruck.

11 декабря 2024 года Bloomberg сообщало, что Маск стал первым человеком, чье состояние превысило $400 млрд. По данным агентства, новый рекорд обеспечила продажа акций компании SpaceX, увеличившая состояние предпринимателя на $50 млрд (до $439,2 млрд). Победа Трампа на президентских выборах также придала импульс: акции Tesla росли на 65% на фоне ожиданий упрощения правил для самоуправляемых автомобилей и отмены налоговых льгот для конкурентов компании. Кроме того, стоимость стартапа Маска в области ИИ xAI в тот период удвоилась, она достигала $50 млрд.