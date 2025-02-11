Несколько зарубежных брендов одежды планируют вернуться в Россию

Ряд иностранных брендов из люксового и среднего ценовых сегментов ведут переговоры о возможном возвращении в Россию. Об этом рассказала руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева, пишет ТАСС.

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« В н а ш у к о м п а н и ю о б р а т и л о с ь н е с к о л ь к о м е ж д у н а р о д н ы х б р е н д о в н а п р е д м е т п р о щ у п ы в а н и я в о з м о ж н о с т и в о з в р а щ е н и я н а р о с с и й с к и й р ы н о к л и б о н а п р я м у ю , л и б о п о с р е д с т в о м п о м о щ и ф р а н ч а й з и н г о в ы х п а р т н е р о в » , — с к а з а л а о н а .

По словам Шиляевой, эти бренды надеются, что к концу 2025 года у них будет возможность вернуться на российский рынок.

Недавно выяснилось, что более 20 иностранных брендов могут появиться в российских торговых центрах уже в этом году. По данным NF Group, речь идет о брендах из Турции, Китая и Южной Кореи.

В 2022 году на российском рынке торговых центров появились 11 новых иностранных ретейлеров, в 2023-м их было уже 22, а в 2024-м их число достигло 25. В Москве за прошлый год появилось около 20 новых зарубежных брендов.