Международный Фестиваль Silver Mercury выходит в регионы

Одна из самых авторитетных премий в сфере маркетинга и рекламы - Silver Mercury - объявила о запуске фестиваля в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. Главная цель Silver Mercury Regions - показать разнообразие рекламного рынка в России и доказать, что регионы богаты талантами и обладают уникальными возможностями для развития.

© Пресс-служба

Международный Фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury (Серебряный Меркурий) учрежден в 1999 году и уже 26 лет объединяет всех лидеров индустрии. Важной частью Фестиваля является Премия Silver Mercury. В 2024 году на премию было подано более 1 500 проектов. В новом сезоне организаторы прогнозируют порядка 2500 заявок на участие, оценивать которые будет экспертный состав жюри из более чем тридцати стран, а награждение пройдет в Москве.

В 2025 году Silver Mercury объявил о запуске фестивалей в федеральных округах, чтобы дать региональным бизнесам возможность проявить себя, познакомиться с опытом других компаний и в первую очередь повысить конкурентоспособность как самого бизнеса, так и региона на экономической и социальной карте России.

«Одним из главных терминов в экономике нашей страны в последние годы стало "децентрализация". Правительство активно поощряет переезд госкорпораций из столицы, бизнес-структуры нанимают специалистов по всей России, благодаря гибридному формату работы, а онлайн-программы, разработанные в ведущих ВУЗах страны, помогают повышать квалификацию и делать образовательный процесс современным. Поэтому сейчас, появление подобных географически «заземлённых» премий особенно актуально. Как показывает практика последних лет, представители самых разных регионов хотят развиваться и менять мир вокруг себя. Задача Silver Mercury Regions в этот важнейший для нашей экономики момент - обеспечить бизнесам и социальным институтам площадку для роста и укрепления их рыночных позиций», - Валентина Головачева, СЕО коммуникационного агентства G communications, глава организационного комитета Silver Mercury Северо-Запад.

«Регионы Приволжья всегда выделялись от остальных регионов своей самобытностью, экономическим потенциалом и смешением культур. Последнее в свою очередь, мотивирует к усиливает внутреннюю потребность в культурной локализации. Как следствие, мы наблюдаем рост креативных проектов в абсолютно разных сферах и огромный интерес к креативным профессиям. Фестиваль Silver Mercury создает возможность для развития креативности в регионах и выделяет маркетинговые и креативные профессии за пределами сферы искусства. Тем самым, проведение подобных фестивалей безусловно является важным инструментом для экономического, культурного и социального развития региона», - Булат Салаватов, Управляющий директор брендингового агентства COMPASS и коммуникационного агентства Promo S.

Премия даст возможность участникам:

Вдохновиться лучшими практиками от других участников - коллег по бизнесу

Заработать признание профессиональных сообществ и укрепить позиции на рынке

Получить профессиональную оценку от экспертов маркетинга и рекламы

Расширить сеть контактов с коллегами и партнерами

Усилить присутствие в инфополе благодаря публикациям в топовых СМИ Санкт-Петербурга и Казани

В рамках региональных фестивалей пройдут офлайн-голосования экспертного жюри, профессиональные конференции и легендарные церемонии награждения. Золотые призеры SM Regions получат не только признание, но и возможность автоматически попасть в шорт-лист главной премии Silver Mercury в мае.

« С и л ь н ы е р е к л а м н ы е и м а р к е т и н г о в ы е п р о е к т ы с о з д а ю т с я н е т о л ь к о в М о с к в е и н а ф е д е р а л ь н о м у р о в н е , н о и в р е г и о н а х . И м е н н о п о э т о м у м ы з а п у с к а е м S M R e g i o n s – п р е м и ю , к о т о р а я д а с т в о з м о ж н о с т ь л о к а л ь н ы м к е й с а м в ы й т и н а б о л ь ш у ю с ц е н у . В э т о м г о д у м ы в п е р в ы е п р о в е д е м п р е м и ю в К а з а н и и в о з о б н о в и м е е в С а н к т - П е т е р б у р г е – о д н и х и з к л ю ч е в ы х ц е н т р о в к р е а т и в н ы х и н д у с т р и й . В ы х о д я з а п р е д е л ы М о с к в ы , м ы в о з в о д и м н а с т о я щ и й т р а м п л и н д л я р е г и о н а л ь н о г о к р е а т и в а , о т к р ы в а я е м у п у т ь н а в с е р о с с и й с к и й у р о в е н ь » , - М и х а и л С и м о н о в , П р е з и д е н т ф е с т и в а л я S i l v e r M e r c u r y .

Участвовать в премии могут как прямые рекламодатели (бизнес, НКО, ВУЗы, СМИ, государственные структуры), так и маркетинговые, брендинговые, рекламные, event, PR и коммуникационные агентства.

Заявки на участие принимаются на сайтах фестивалей до 6 апреля (ПФО) и 13 апреля (СЗФО) 2025 года в трёх блоках: стратегические решения; креативная идея; качество реализации проектов.

Подробности для участников СЗФО и ПФО можно посмотреть на официальном сайте.