Роскомнадзор заблокировал крупнейший агрегатор криптообменников BestChange

Роскомнадзор (РКН) заблокировал на территории России сервис по мониторингу обменных пунктов криптовалют BestChange. Сайт был включен в соответствующий реестр ведомства.

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Представители агрегатора, в свою очередь, заявили о том, что его юристы к текущему моменту занимаются решением вопроса о восстановлении доступа к сайту.

В начале декабря РКН заблокировал популярный сайт — библиотеку аниме jut.su. Решение, как отмечалось, было принято в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина тогда добавила, что доступ к нескольким аниме-порталам был ограничен из-за отказа удалить контент с пропагандой ЛГБТ*.

В том же месяце по решению ведомства в России был заблокирован мессенджер Viber. Представители РКН снова мотивировали ограничение отказом его представителей соблюдать законодательство страны. РКН также намерен потратить 59 миллиардов рублей на модернизацию системы блокировки сайтов в России.

*Признано в России экстремистским движением и запрещено.