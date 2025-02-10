Wildberries начал продажу автомобилей с пробегом

Автомобили с пробегом появились в продаже на Wildberries, заказ машин в рамках тестирования доступен в Москве и Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

" С 1 0 ф е в р а л я 2 0 2 5 г о д а н а W i l d b e r r i e s м о ж н о п р и о б р е с т и а в т о м о б и л и с п р о б е г о м . Н о в а я к а т е г о р и я з а п у щ е н а п р и у ч а с т и и п а р т н е р а - б р е н д а P a n g o C a r s , к о т о р ы й с п е ц и а л и з и р у е т с я н а п р о д а ж е а в т о м о б и л е й с п р о б е г о м о т д и л е р о в . Т а к а я к а т е г о р и я т о в а р о в б у д е т п р о д а в а т ь с я н а м а р к е т п л е й с е в Р о с с и и в п е р в ы е " , - р а с с к а з а л и в п р е с с - с л у ж б е .

На этапе запуска новой категории на площадке можно найти машины с пробегом брендов KIA, Renault, Volkswagen, Changan, Audi и других стоимостью от 950 тыс. рублей. Заказ автомобилей в рамках тестирования будет доступен в Москве и Московской области. В объединенной компании указали, что ассортимент категории будет расширяться, как и зона доставки.

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Руководитель категории "Авто" Wildberries и Russ Василий Гаврилюк, слова которого привели в пресс-службе, отметил, что преимущества выбора и покупки автомобиля с пробегом на маркетплейсе во многом такие же, как и в случае с новым транспортным средством - в частности, это позволяет покупателям экономить время.