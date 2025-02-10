Wildberries начал продажу автомобилей с пробегом
Автомобили с пробегом появились в продаже на Wildberries, заказ машин в рамках тестирования доступен в Москве и Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
"С 10 февраля 2025 года на Wildberries можно приобрести автомобили с пробегом. Новая категория запущена при участии партнера - бренда Pango Cars, который специализируется на продаже автомобилей с пробегом от дилеров. Такая категория товаров будет продаваться на маркетплейсе в России впервые", - рассказали в пресс-службе.
На этапе запуска новой категории на площадке можно найти машины с пробегом брендов KIA, Renault, Volkswagen, Changan, Audi и других стоимостью от 950 тыс. рублей. Заказ автомобилей в рамках тестирования будет доступен в Москве и Московской области. В объединенной компании указали, что ассортимент категории будет расширяться, как и зона доставки.
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Руководитель категории "Авто" Wildberries и Russ Василий Гаврилюк, слова которого привели в пресс-службе, отметил, что преимущества выбора и покупки автомобиля с пробегом на маркетплейсе во многом такие же, как и в случае с новым транспортным средством - в частности, это позволяет покупателям экономить время.
"Выход автомобилей с пробегом на маркетплейсы является значимым событием для всей автоиндустрии. Такая категория на Wildberries появилась впервые среди российских и даже зарубежных маркетплейсов", - добавил руководитель автомобильной системы Pango Cars Антон Ганжа.