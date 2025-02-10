«Светофор» закрыл часть действующих магазинов. За два месяца их общее число сократилось почти на 10%. Причиной послужила массовая проверка надзорных органов, сообщает «Коммерсант».

Так, по данным «Infoline-аналитики», на 1 февраля действовали 2,2 тыс. точек, а к началу января значение снизилось на 7%, декабря — на 9,8%.

Закрытие магазинов в последний месяц связано в том числе с действиями регуляторов и проверками деятельности компании. Кроме того, одна из причин — падение трафика.

По результатам 2023 года «Светофор» занял пятую позицию в рейтинге крупнейших FMCG-сетей России, показав рост выручки на 8% год к году. Но затем обороты начали снижаться из-за падающего трафика. По предварительным подсчетам «Infoline-аналитики», падение по итогам всего 2024 года составит 5%, до 379,6 млрд руб.

Напомним, в ходе январских проверок Россельхознадзора выявлены нарушения в работе 60 «Светофоров» в Ростовской, 2 в Московской, по одному в Новгородской и Вологодской областях.