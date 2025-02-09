Meta* ужесточила контроль над сотрудниками из-за частых утечек

Meta* ужесточает борьбу с утечками, а ее топ-менеджеры предупреждают сотрудников о том, что они работают над тем, чтобы поймать тех, кто делится информацией о компании. Во время недавнего обсуждения вопросов и ответов технический директор Эндрю Босворт выразил разочарование по поводу частых утечек, сказав, что они не заставляют меняться, а наоборот, создают новые проблемы, передают его слова СМИ.

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Напряженность внутри *Meta «и без того высока». Сотрудники ожидают очередного раунда увольнений, нацеленных на «слабых» исполнителей, при этом многие параллельно все еще недовольны изменениями, внесенными генеральным директором Марком Цукербергом в программы модерации контента и разнообразия.

Во время вопросов и ответов Босворт также резко отреагировала на вопрос о комментариях Цукерберга по поводу привнесения «мужской энергии» на рабочее место. Одна из сотрудниц спросила, означает ли это, что компания хочет «меньше женской энергии». Босворт отклонил это замечание, заявив, что вопрос исказил слова Цукерберга.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена