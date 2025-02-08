Маск ответил на вопрос о покупке TikTok

Илон Маск, выступая на конференции в Германии, подчеркнул, что не собирается приобретать TikTok и не имеет планов на его развитие.

Американский миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск на конференции в Германии заявил, что не подавал заявку на покупку соцсети TikTok, передает РИА «Новости». Бизнесмен отметил, что у него нет никаких планов относительно действий с TikTok, даже если бы он был его владельцем.

« Я н е п о д а в а л з а я в к у н а п о к у п к у T i k T o k . У м е н я н е т н и к а к и х п л а н о в о т н о с и т е л ь н о т о г о , ч т о б ы я д е л а л , е с л и б ы у м е н я б ы л T i k T o k . . . Я н е г о р ю ж е л а н и е м к у п и т ь T i k T o k » , – з а я в и л к о с м и ч е с к и й м а г н а т , в ы с т у п а я п е р е д н е м е ц к о й а у д и т о р и е й п о в и д е о с в я з и .

Маск подчеркнул, что он обычно создает компании с нуля, а не покупает уже существующие, и не приобретает что-либо только по экономическим причинам. Однако предприниматель выразил интерес к изучению алгоритмов TikTok и возможности их улучшения.

До этого сообщалось, что что администрация Трампа ищет американских инвесторов для покупки 50% акций TikTok. Главным претендентом на приобретение сервиса называли главу Oracle Ларри Эллисона. Также среди потенциальных покупателей сервиса значился Маск.

Напомним, предыдущий президент Джо Байден в 2024 году подписал закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать TikTok или прекратить его деятельность в США. TikTok был заблокирован, но после заявления Трампа о выпуске указа об отсрочке запрета приложение вновь стало доступным для пользователей.