В сети магазинов «Светофор» выявили грубые нарушения

Россельхознадзор выявил множество нарушений при реализации пищевых продуктов в магазинах сети «Светофор» в нескольких регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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« В я н в а р е 2 0 2 5 г о д а т е р р и т о р и а л ь н ы м и у п р а в л е н и я м и Р о с с е л ь х о з н а д з о р а в р а м к а х о с у щ е с т в л е н и я ф е д е р а л ь н о г о г о с у д а р с т в е н н о г о в е т е р и н а р н о г о к о н т р о л я в м а г а з и н а х с е т и « С в е т о ф о р » в ы я в л е н ы м н о г о ч и с л е н н ы е г р у б ы е н а р у ш е н и я т р е б о в а н и й т е х н и ч е с к и х р е г л а м е н т о в , д е й с т в у ю щ и х н а т е р р и т о р и и Е А Э С » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В Россельхознадзоре добавили, что с просьбой провести проверку на тему соблюдения законодательства обращались как депутаты Госдумы РФ, так и общественные организации потребителей.

Как отметили в ведомстве, среди нарушений, которые были обнаружены при реализации животноводческой продукции, были выявлены отсутствие товаросопроводительной документации, которая обеспечивает возможность отследить товар, а также маркировка, истекший срок годности. Кроме того, Россельхознадзор выявил нарушение температурного режима хранения товаров, а также признаки их разморозки, нарушение целостности или полное отсутствие упаковки.

Продуктовые дискаунтеры завоевывают российский рынок

До этого сообщалось, что Федеральная налоговая служба приступила к процедуре ликвидации холдинга «Инвест стандарт», владеющего частью сети дискаунтеров «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Ожидается, что это решение приведет к закрытию порядка четырех тысяч магазинов.

Эта информация появилась на фоне недавних проверок Роспотребнадзора, которые уже привели к приостановке работы четырех магазинов «Светофор» в Москве на срок от двух до трех месяцев.