ФАС может оштрафовать Т-банк за рекламу без маркировки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала Т-банк нарушившим закон о рекламе, говорится в сообщении ведомства.

Кредитная организация разместила в своем мобильном приложении баннер с предложением купить у ее партнера зимние шины с кешбэком 10%. При этом на баннере отсутствовала пометка с указанием на рекламодателя или его сайт, что нарушает закон о рекламе, пояснили в ФАС.

Ведомство признало рекламу ненадлежащей и предписало Т-банку прекратить нарушение.

Кредитной организации также грозит штраф.