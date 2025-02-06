ФАС может оштрафовать Т-банк за рекламу без маркировки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала Т-банк нарушившим закон о рекламе, говорится в сообщении ведомства.
Кредитная организация разместила в своем мобильном приложении баннер с предложением купить у ее партнера зимние шины с кешбэком 10%. При этом на баннере отсутствовала пометка с указанием на рекламодателя или его сайт, что нарушает закон о рекламе, пояснили в ФАС.
Ведомство признало рекламу ненадлежащей и предписало Т-банку прекратить нарушение.
Кредитной организации также грозит штраф.