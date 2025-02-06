Финская Tikkurila продала предприятия в Петербурге

Компания «Тиккурила» в России, которая ещё недавно была частью международного концерна Tikkurila, теперь принадлежит российскому юридическому лицу.

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Об этом сообщает АБН.

С 5 февраля 2025 года «Тиккурила» перешла к столичной компании АО «Смартбизнесгрупп», которая специализируется на производстве бетонных изделий для строительной отрасли.

Руководителем нового юридического лица стала Анастасия Малашенкова, также занимающая должность в АО «Коатинг Групп». Обе компании начали свою деятельность 26 сентября 2024 года, однако информация о владельцах остаётся неизвестной.

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Изменения коснулись не только владельца, но и руководства компании. С 5 февраля 2025 года генеральным директором «Тиккурила» назначен Александр Суднев.

О решении финской компании Tikkurila покинуть российский рынок стало известно в 2022 году.