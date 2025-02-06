Нефтесервисную компанию «Борец» захотели национализировать

Генпрокуратура потребовала национализировать нефтесервисную компанию «Борец», расположенную в Москве. Об этом со ссылкой на материалы иска сообщает «Интерфакс».

Предприятие, которое, по данным ведомства, контролирует включенный в реестр иноагентов бывший акционер ЮКОСа Леонид Невзлин, занимается монтажом, ремонтом и демонтажом буровых вышек и прочих услуг в области добычи нефти и природного газа

Согласно информации сервиса «РБК Компании», учредителем ООО «ПК «Борец» Учредитель компании является «Международная компания «Салтекор Инвестментс», которая с осени 2023 года стала резидентом специального административного района на острове Октябрьском в Калининградской области.

«Борец» называет себя одним из лидеров в производстве электроцентробежных насосов (ЭЦН). В феврале 2023 года ее доля на рынке по количеству установленных устройств составляла 24 процента в мире и 37 процентов в России.

В октябре 2024 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о национализации крупнейшего в городе поставщика газа, ПАО «Севастопольгаз». Для компании сформировали временную администрацию, которая «владеет ситуацией», пояснил он. На деятельности предприятия подобное решение никак не скажется, добавил он. Все работники продолжат трудиться, но уже в качестве сотрудников ГУП «Севастопольгаз».