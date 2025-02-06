В Финляндии разрешили продажу принадлежащей россиянам арены

Министерство иностранных дел Финляндии объявило о выдаче разрешения на продажу арены Helsinki Hall, которая принадлежит российским владельцам, и расположена в Хельсинки, передает РИА Новости.

В финских средствах массовой информации ранее появились сообщения о том, что Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко, которые находятся под санкциями Европейского союза, продали арену Helsinki Hall финской инвестиционной компании Trevian. Однако для завершения сделки необходимо разрешение на уровне ЕС и одобрение финских властей.

Роман Ротенберг, главный тренер петербургского СКА, подтвердил продажу арены. Он отметил, что это был «акт доброй воли».

В сообщении ведомства говорится, что оно «предоставило исключение для осуществления сделки по продаже акций (компании - ред.) Helsinki Halli Oy, принадлежащей лицам, включенным в санкционный список».

Министерство уточняет, что разрешение на продажу было получено в рамках 15-го пакета санкций Европейского союза против РФ. В заявлении Министерства иностранных дел Финляндии отмечается, что окончательное решение о продаже будет принято службой судебных приставов.