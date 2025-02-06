Торговая сеть «ВкусВилл» запустила в Санкт-Петербурге круглосуточные магазины нового формата, который предусматривает работу в ночное время без продавцов с доступом для покупателей по QR-коду. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет РБК.

На таких точках установлен магнитный замок с планшетом. Когда продавец покидает работу, то активирует его. Чтобы попасть внутрь, покупатель должен отсканировать QR-код, после чего можно выбрать товары и оплатить их на кассе самообслуживания.

В компании указали, что это первый российский опыт продаж продуктов без продавцов с идентифицируемым входом. Идею позаимствовали в Южной Корее, где такой формат торговли активно развивается.

Пилотный проект в Москве и Подмосковье показал, что торговля без продавцов не приводит к росту воровства или вандализма со стороны покупателей, то есть заметного влияния на процент невыясненных потерь не наблюдается. В то же время в магазинах с ночной работой прирост выручки составил семь процентов.