Стало известно, сколько получила Carlsberg в рамках сделки по продаже «Балтики»

Согласно финансовому отчету датской Carlsberg Group за 2024 год, сумма денежного вознаграждения за продажу пивоваренной компании «Балтика» составила 2,3 млрд датских крон, или примерно $320 млн. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сделку по продаже российского бизнеса закрыли в конце 2024 года. Тогда был осуществлен выкуп доли менеджментом (management buy-out, MBO).

О том, кто числится покупателем, компания не сообщала. Также не раскрывалась сумма сделки. Недавно стало известно, что «Балтика» перешла в собственность «ВГ Инвест».

В сообщении говорится, что в соответствии с договоренностью, все оставшиеся юридические разногласия были урегулированы, в том числе вопросы, касающиеся прав на интеллектуальную собственность.

В результате Carlsberg получила вознаграждение в размере 2,3 млрд датских крон. Она сохранила полный контроль над Carlsberg Kazakhstan и Carlsberg Azerbaijan.