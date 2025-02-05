Сервис Spotify оштрафовали в РФ на 10 млн рублей
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал музыкальный сервис Spotify за отказ локализовать персональные данные россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно постановлению, за нарушение соответствующей статьи КоАП РФ компании «Спотифай АБ» (Spotify AB) был назначен штраф в размере 10 млн рублей.
Отмечается, что по аналогичной административной статье была оштрафована владеющая сайтом знакомств Tinder компания Match Group.
Ранее Таганский суд Москвы признал мессенджер Viber виновным в неудалении запрещённого в РФ контента и выписал ему штраф в размере 800 тысяч рублей, сообщает RT.