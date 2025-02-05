Сервис Spotify оштрафовали в РФ на 10 млн рублей

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал музыкальный сервис Spotify за отказ локализовать персональные данные россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно постановлению, за нарушение соответствующей статьи КоАП РФ компании «Спотифай АБ» (Spotify AB) был назначен штраф в размере 10 млн рублей.

Отмечается, что по аналогичной административной статье была оштрафована владеющая сайтом знакомств Tinder компания Match Group.

Ранее Таганский суд Москвы признал мессенджер Viber виновным в неудалении запрещённого в РФ контента и выписал ему штраф в размере 800 тысяч рублей, сообщает RT.