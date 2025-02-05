Стало известно, сколько за все время заработала Apple на iPhone

В начале 2025 года совокупный доход Apple от продаж iPhone превысил $2 трлн. Об этом сообщает TechGaged.

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С момента выхода iPhone в 2007 году, смартфоны стали ключевым источником прибыли для Apple, что позволило компании создать обширную экосистему продуктов и услуг и укрепить ее позиции на мировом рынке. В 2024 году на долю iPhone приходилось 21% всех пользователей смартфонов в мире, а число активных пользователей достигло 1,38 млрд человек.

Финансовые результаты Apple за 2024 год показывают, что доходы от продаж iPhone составили $201,1 млрд, что является небольшим увеличением по сравнению с предыдущим годом. Это позволило компании достичь общей суммы продаж в $2,03 трлн.

Пиковые продажи iPhone пришлись на 2022, 2023 и 2024 годы. В 2022 году был установлен рекордный доход в $205,5 млрд, а в 2023 и 2024 годах показатели составили около $200 млрд. Эти четыре года составляют более 40% от общего объема продаж iPhone, что эквивалентно свыше $800 млрд. За этот период было продано почти 900 млн устройств, что составляет около 15% от всех когда-либо проданных смартфонов в мире.