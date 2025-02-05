Минфин хочет ограничить участие иностранцев в «Русском стандарте»

Министерство финансов России обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановлении осуществления Pasalba LTD и Roust Corporation корпоративных прав в отношении АО «Руст Россия» и ООО «Русский стандарт водка». Об этом сообщается в материале на сайте российского финансового ведомства.

Минфин в иске утверждает, что иностранные холдинги из Кипра и Соединенных Штатов в условиях санкций, введенных Западом против России, мешают российским компаниям осуществлять свою деятельность.

« В ц е л я х п р е с е ч е н и я т а к и х п р о т и в о п р а в н ы х д е й с т в и й М и н ф и н Р о с с и и о б р а т и л с я в А р б и т р а ж н ы й с у д М о с к о в с к о й о б л а с т и с з а я в л е н и я м и о п р и о с т а н о в л е н и и о с у щ е с т в л е н и я P a s a l b a L T D и R o u s t C o r p o r a t i o n к о р п о р а т и в н ы х п р а в в о т н о ш е н и и а к ц и о н е р н о г о о б щ е с т в а « Р у с т Р о с с и я » и о б щ е с т в а с о г р а н и ч е н н о й о т в е т с т в е н н о с т ь ю « Р у с с к и й с т а н д а р т в о д к а » , — з а я в и л и в М и н ф и н е .

Ведомство напомнило о том, что «Руст Россия» и «Русский стандарт водка» 15 ноября 2024 года были внесены в перечень экономически значимых организаций.

До этого в пресс-службе Росавиации заявили, что несмотря на судебный процесс, рисков нештатной работы аэропорта Домодедово нет.

30 января суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры России и арестовал собственность ГК «Домодедово», а также акции владельцев группы. В прокуратуре считают, что действия иностранцев-собственников привели к тому, что «Домодедово» оказалось под влиянием иностранных лиц. Надзорное ведомство полагает, что бизнесмены Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, владеющие ГК «Домодедово» через иностранные фонды, вывели за границу 18 млрд рублей из прибыли аэропорта Домодедово якобы для погашения займов.