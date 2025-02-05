Акции Apple упали из-за Китая

Китайская антимонопольная служба готовит почву для потенциального расследования политики Apple и сборов, которые она взимает с разработчиков приложений, передает Bloomberg.

Это часть более широкой инициативы Пекина, которая рискует стать еще одной точкой напряжения в торговой войне между Китаем и США.

На фоне этих сообщений акции Apple теряют на премаркете 2,5% к 12:14 мск. По итогам сессии вторника котировки закрылись в плюсе на 2,1%.

Ранее стало известно, что Китай возобновил антимонопольные расследования в отношении Google и Nvidia, а также рассматривает новое расследование против Intel.

Таким способом Пекин ищет рычаги воздействия в переговорах с президентом Трампом.