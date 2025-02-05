В России ожидают появления в ТЦ ряда иностранных брендов

В NF Group спрогнозировали появление в российских торговых центрах в 2025 году еще 23 иностранных брендов, передает «Интерфакс».

Отмечается, что большинство из марок, вероятно, будут представлять азиатские компании. Предполагается, что турецкие и южнокорейские компании будут работать в сегменте товаров премиум-класса, в то время как китайские, скорее всего, будут ориентироваться на средний ценовой сегмент.

В Nikoliers ранее сообщали, что в минувшем году на российском рынке появилось 28 новых иностранных брендов. В числе лидеров по количеству открытий в 2024 году оказались китайские бренды (25%), итальянские (14%), немецкие (11%), турецкие (11%) и южнокорейские (7%).

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал развивать зонтичный бренд «Сделано в России» для продвижения всех отечественных товаров за рубежом. По его словам, «так уже делали многие государства и добивались успеха».