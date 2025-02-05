Магазины товаров для взрослых начали закрываться в России

В российских городах наблюдается тенденция к сокращению числа магазинов, специализирующихся на продаже товаров для взрослых. Так, к началу года в Москве и Санкт-Петербурге количество таких торговых точек сократилось на 8,9% и 14,4% соответственно, сообщает «Коммерсант».

В Краснодаре также наблюдается уменьшение числа магазинов, которые продают товары для взрослых. За прошедший год их количество в городе сократилось на 15,7%.

Однако не во всех городах-миллионниках России фиксируется такая динамика. В частности, в Екатеринбурге и Новосибирске, напротив, возросло количество магазинов, продающих товары для взрослых: на 2,6% и на 5,5% соответственно.

Вместе с тем на крупных торговых площадках, таких как Wildberries, наблюдается увеличение продаж указанных товаров. По данным издания, в прошлом году рост составил 20%.

Ранее сообщалось, что в России предложили законодательно обязать маркетплейсы ввести функцию установки самозапрета для граждан на покупки товаров либо установки ежемесячного денежного лимита.