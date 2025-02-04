В России стало меньше аэропортов-миллионников

Количество аэропортов, пассажиропоток которых составил более 1 млн человек, снизилось по итогам 2024 года до 30, говорится в материале РБК, опубликованном на сайте издания.

Согласно подсчетам, из списка миллионников выбыл аэропорт Грозного, показавший в 2023 году рост в 29,3% и достигший тем самым показателя в 1 млн пассажиров, благодаря спросу на внутренний туризм.

" Н а п е р в о м м е с т е п р о д о л ж а е т у к р е п л я т ь с я Ш е р е м е т ь е в о , б а з о в ы й а э р о п о р т к р у п н е й ш е й а в и а к о м п а н и и с т р а н ы - " А э р о ф л о т а " . Н а ц и о н а л ь н ы й п е р е в о з ч и к в о с н о в н о м з а с ч е т " о ч и с т к и " в о з д у ш н ы х с у д о в и у в е л и ч е н и я ч и с л а р е й с о в п о м е ж д у н а р о д н ы м н а п р а в л е н и я м н а р а с т и л о б ъ е м п е р е в о з о к в 2 0 2 4 г о д у н а 1 9 , 3 % , д о 3 0 , 1 м л н п а с с а ж и р о в " , - г о в о р и т с я в м а т е р и а л е .

Второе место занимает петербургский Пулково, показавший в 2024 году рост на 3%, с 20,4 млн до 20,9 млн пассажиров.

" В п р е с с - с л у ж б е " В о з д у ш н ы х в о р о т С е в е р н о й с т о л и ц ы " ( В В С С , у п р а в л я ю щ а я к о м п а н и я П у л к о в о ) п о д ч е р к н у л и , ч т о э т о н о в ы й р е к о р д а э р о п о р т а з а в с ю и с т о р и ю е г о р а б о т ы " , - о т м е ч а е т Р Б К .

Согласно подсчетам издания, тройку лидеров по итогам 2024 года покинул аэропорт Домодедово, уступив место Внуково, выросшему за год на 11%, с 14,5 млн до 16 млн человек.

По данным РБК, снижение показателей Домодедово на 21,9%, до 15,6 млн человек, связано с приостановкой ряда рейсов компанией S7.

" П е р е в о з ч и к в 2 0 2 4 г о д у в ы н у ж д е н б ы л с в е р н у т ь ч а с т ь р е й с о в и з э т о г о м о с к о в с к о г о а э р о п о р т а и з - з а п р о б л е м с д в и г а т е л я м и P r a t t & W h i t n e y с а м о л е т о в A i r b u s A 3 2 0 n e o / A 3 2 1 n e o . Э т и м о т о р ы н е у д а е т с я н и п о ч и н и т ь в Р о с с и и и з - з а и х т е х н и ч е с к о й с л о ж н о с т и , н и в в е з т и с е р ы м и с х е м а м и , о б о й д я с а н к ц и и , и з - з а и х н е б о л ь ш о г о ч и с л а н а м и р о в о м р ы н к е " , - у т о ч н я е т Р Б К .

Пятое место сохранил за собой аэропорт Сочи, показав по итогам года снижение на 1,3% , с 13,9 млн до 13,7 млн пассажиров, говорится в материале издания.

В десятке лидеров, согласно подсчетам, аэропорты Новосибирска (9,3 млн человек), Екатеринбурга (8,5 млн человек), Казани (5,4 млн человек), Минеральных Вод (рост на 1,4%, до 4,86 млн пассажиров, поднялся на 9-ю позицию в рейтинге) и Калининграда (рост на 11,9%, до 4,81 млн пассажиров, поднялся на 10-ю строчку).

Пассажиропоток Уфы сократился на 0,9%, с 4,78 млн до 4,74 млн человек, пишет РБК со ссылкой на Росавиацию. Согласно подсчетам издания, главная авиагавань Башкортостана заняла 11 место.

Из числа аэропортов, занявших вторую десятку списка миллионников, издание выделяет Красноярск (рост на 13,5%, до 4,28 млн пассажиров) и Владивосток (рост на 17%, до 2,97 млн пассажиров).

" К р а с н о я р с к в р е з у л ь т а т е о б о г н а л а э р о п о р т И р к у т с к а ( р о с т н а 4 % , д о 3 , 9 5 м л н п а с с а ж и р о в ) и п о д н я л с я н а 1 2 - е м е с т о . Э т о у д а л о с ь б л а г о д а р я т о м у , ч т о д о ч е р н я я " А э р о ф л о т у " а в и а к о м п а н и я " Р о с с и я " т р е т и й г о д п о д р я д р а з в и в а е т в э т о м г о р о д е с в о й с и б и р с к и й х а б , н а р а щ и в а я к о л и ч е с т в о м е ж р е г и о н а л ь н ы х р е й с о в , в т о м ч и с л е с и с п о л ь з о в а н и е м с у б с и д и й ф е д е р а л ь н о г о б ю д ж е т а " , - п о я с н я е т Р Б К .

Аэропорт Владивостока, согласно подсчетам, поднялся с 17-го на 15-е место, оставив позади аэропорты Махачкалы (рост на 3,5%, до 2,9 млн пассажиров) и Тюмени (рост на 6,7%, до 2,78 млн человек), рост которых был более умеренным.