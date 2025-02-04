Raiffeisen Bank отчитался о крупном убытке в России

Убыток российского бизнеса Raiffeisen Bank International (RBI) в четвертом квартале составил 240 млн евро. Всего за год «дочка» заработала 873 млн евро, что на 34,9% меньше результата 2023 года. Это следует из отчетности международной финансовой группы, опубликованной на ее сайте.

Доля российской «дочки» в консолидированной прибыли австрийской группы (2,98 млрд евро), таким образом, составила менее 30%. Ей пришлось отразить в МСФО убыток в 837 млн евро от резервов, созданных из-за судов в России. Именно это и стало причиной столь существенного падения прибыли. Еще 117 млн евро банк зарезервивовал под потери финансовых активов.

Чистые процентные доходы в четвертом квартале достигли 467 млн евро (+13,8% квартал к кварталу к/к; +15,1% год к году, г/г), а чистые комиссионные доходы – сократились на 11% до 172 млн евро (-31,2% г/г). Операционные доходы от российского бизнеса RBI в октябре-декабре увеличились по сравнению с предыдущим кварталом на 3,5%, составив 651 млн евро, но сократились год к году (-7,8%).

Райффайзенбанк снизил объем кредитов на 30% за 2024 год, подтверждая сокращение российского бизнеса. Он составляет 4,2 миллиарда евро. Группа поддерживает кредитные отношения с компаниями «предварительно утвержденного списка крупных и международных компаний». Депозиты клиентов сократились на 35%, до 9,5 млрд евро. Расходы банка, связанные с рисками, в 2024 году также сократились более чем вдвое — до 125 миллионов евро с 391миллиона евро годом ранее.

При этом рентабельность капитала Райффайзенбанка по итогам года составила 29,6%, что на 41% ниже уровня 2023 года. Однако по этому показателю он опережает Крупнейшего игрока страны — Сбербанк.

В начале июня 2024 года Райффайзенбанк сообщил, что вынужден был снизить темпы кредитования в России, чтобы группа смогла выполнить предписание ЕЦБ о сокращении кредитного портфеля в РФ на 65% к 2026 году. В октябрьском отчете подразделения S&P говорилось , что RBI пытался продать 60%-ную долю в своем российском подразделении, но российский суд по иску компании «Расперия», ранее связанной с Олегом Дерипаской, наложил запрет на передачу акций дочернего банка, фактически заблокировав потенциальную продажу.

В сентябре агентство S&P заявило, что после решения суда для RBI остаются повышенными репутационные, санкционные и регуляторные риски, но отметило, что ожидает, что австрийский банк в конечном итоге выйдет из своего российского бизнеса.

Банк на треть сократил число отделений в России, оставив 89 из 121, численность персонала за год сократилась почти на 11%, половина сокращений — 5% пришлась на конец года. А вот число клиентов осталось на прошлогоднем уровне — 3,2 млн.