Китайские власти инициировали антимонопольное расследование в отношении Google из-за подозрений в нарушении законов КНР, заявляет Государственное управление по регулированию рынка Китайской Народной Республики.

По данным китайского ведомства, причиной стало подозрение в нарушении антимонопольного законодательства Китая, передает ТАСС.

В заявлении управления указано, что расследование проводится для определения степени нарушения и возможных последствий для рынка.

Кроме того, Министерство коммерции Китая объявило о включении американских компаний PVH и Illumina в список ненадежных организаций.

Это связано с действиями компаний, которые противоречат рыночным принципам и нанесением ущерба китайским предприятиям. Данные меры необходимы для защиты национального суверенитета и безопасности.

Компания PVH Corp., владелец брендов Tommy Hilfiger и Calvin Klein, ранее участвовала в бойкоте продукции из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Illumina, американская биотехнологическая фирма, также оказалась в центре внимания китайских властей за дискриминационные меры против компаний КНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировой судья в Москве оштрафовал Google LLC на сумму более 8 млрд рублей за уклонение от исполнения административного наказания. Также Еврокомиссия начала расследование в отношении компаний Apple, Meta* и Alphabet по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Ранее Еврокомиссия оштрафовала Apple на сумму почти 2 млрд евро за нарушение конкуренции на рынке.