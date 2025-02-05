ЦБ выявил новые способы введения в заблуждение в рекламе вкладов

ЦБ выявил случаи искажения информации при рекламе вкладов на сайтах банков и призвал участников рынка отказаться от недобросовестных практик.

Регулятор рассказал о новых уловках.

« Ц Б з а ф и к с и р о в а л с л у ч а и , к о г д а и н ф о р м а ц и я о в к л а д а х н а с а й т а х и в м о б и л ь н ы х п р и л о ж е н и я х б а н к о в о т о б р а ж а е т с я н е к о р р е к т н о » , – с о о б щ и л и « И з в е с т и я м » в п р е с с - с л у ж б е р е г у л я т о р а .

Среди уловок – акцент на максимальной ставке, выделенной крупным шрифтом, и использование предустановленных настроек в калькуляторах доходности, создающих иллюзию более выгодных условий.

Также на сайтах банков могут указывать доходность вместо процентной ставки, что вводит клиентов в заблуждение, поскольку методика расчета остается на усмотрение кредитной организации. В итоге при оформлении вклада реальная выгода может оказаться ниже ожидаемой.