Сервис оплаты таможенных пошлин появился на Wildberries

Объединенная компания Wildberries и Russ объявила о внедрении оплаты таможенных пошлин при покупке зарубежных товаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании.

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Уточняется, что новый сервис позволит покупателям оплачивать таможенные пошлины непосредственно на платформе при оформлении заказа из других стран. Теперь при покупке зарубежных товаров стоимостью свыше 200 евро сумма пошлины автоматически рассчитывается и включается в цену заказа.

Пока эту функцию будут применять только к товарам из КНР. До этого пользователи маркетплейса должны были сами оплачивать таможенные сборы по ссылке от таможенного брокера. Это влекло за собой задержки при оформлении заказа, отметили в онлайн-ретейлере.

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Уточняется, что лимит на покупки зарубежных товаров без уплаты пошлин - €200 и 31 кг. При превышении установленных значений применяется пошлина в размере 15% от суммы превышения, но не менее €2 за каждый лишний килограмм.