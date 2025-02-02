FT: миллиардер Гурьев подал иск о банкротстве бывшего топ-менеджера "Фосагро"

Российский миллиардер Андрей Гурьев подал в арбитражный суд Лондона заявление о банкротстве бывшего топ-менеджера компании «Фосагро» Александра Горбачева. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на документы.

« А н д р е й Г у р ь е в п о д а л и с к о б а н к р о т с т в е А л е к с а н д р а Г о р б а ч е в а , к о т о р ы й б е з у с п е ш н о с у д и л с я с Г у р ь е в ы м в п р о ш л о м г о д у » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Отмечается, что адвокат, представляющий интересы Гурьева, заявил, что в результате неудачного судебного процесса Горбачева его клиенту должны выплатить «миллионы».

В сентябре прошлого года сообщалось, что высокий суд Лондона отклонил иск бизнесмена Александра Горбачева, который тот направил бывшему главе «ФосАгро» Андрею Гурьеву. Судебный спор, о котором речь, шел за право владения значительной долей акций в «ФосАгро». Горбачев утверждал, что у него с Гурьевым была устная договоренность насчет указанной доли, которая якобы была достигнута в ходе нескольких встреч в отелях, ресторанах и сауне в Лондоне в 2005–2008 годах.