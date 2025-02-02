NYT: автогиганты в США пострадают из-за пошлин Трампа против Мексики, Канады и КНР
Крупные американские автопроизводители могут пострадать из-за решения президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины против Канады, Китая и Мексики, пишет обозреватель Нил Э. Будетт в статье для New York Times.
Накануне американский лидер подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая в размере от 10 до 25%.
«Почти все автопроизводители почувствуют на себе последствия введения новых пошлин, наложенных в субботу президентом Трампом на товары, импортируемые из Канады, Мексики и Китая», — пояснил аналитик.
По его данным, General Motors и ряд других корпораций производят до 40% от всех легковых и грузовых автомобилей, поставляемых на североамериканский рынок, в Канаде и Мексике.
Президент Мексики приказала реализовать «план Б» в ответ на пошлины Трампа
Введение пошлин приведет к росту цен на машины в США, а также задержкам в поставках, констатировал Будетт.