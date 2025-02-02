Крупные американские автопроизводители могут пострадать из-за решения президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины против Канады, Китая и Мексики, пишет обозреватель Нил Э. Будетт в статье для New York Times.

Накануне американский лидер подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая в размере от 10 до 25%.

« П о ч т и в с е а в т о п р о и з в о д и т е л и п о ч у в с т в у ю т н а с е б е п о с л е д с т в и я в в е д е н и я н о в ы х п о ш л и н , н а л о ж е н н ы х в с у б б о т у п р е з и д е н т о м Т р а м п о м н а т о в а р ы , и м п о р т и р у е м ы е и з К а н а д ы , М е к с и к и и К и т а я » , — п о я с н и л а н а л и т и к .

По его данным, General Motors и ряд других корпораций производят до 40% от всех легковых и грузовых автомобилей, поставляемых на североамериканский рынок, в Канаде и Мексике.

Президент Мексики приказала реализовать «план Б» в ответ на пошлины Трампа

Введение пошлин приведет к росту цен на машины в США, а также задержкам в поставках, констатировал Будетт.