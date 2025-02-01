Генпрокуратура проверит X5 Group после истории с продавцом-транссексуалом*

Компанию X5 Group проверит Генпрокуратура России после случая с продавцом-транссексуалом*, который своим образом удивил одного из покупателей в магазине «Пятерочка» во Владимире.

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Несколько дней назад покупатель увидел на кассе магазина сотрудника Павла, который работал с макияжем на лице. Увиденное поразило мужчину, после чего он достал камеру смартфона и начал снимать видео.

Кульминацией конфликта стала просьба покупателя отправиться в зону специальной военной операции, а также оправдаться за странный образ.

Общественники обратили внимание на ситуацию — они хотят узнать, каким образом транссексуальный* мужчина вообще попал в состав сотрудников магазина.

«Ветераны России» потребовали разъяснений от X5 Group — компании, управляющей сетью. Помимо этого, они отправили обращение в Генпрокуратуру и СК, чтобы те проверили этот случай на пропаганду ЛГБТ*, передает Telegram-канал Mash.

Ранее трансгендерный* пилот Джо Эллис заявил о своей непричастности к авиакатастрофе в Вашингтоне вопреки распространившимся слухам о том, что именно он является пилотом военного вертолета Black Hawk, который врезался в пассажирский самолет.

*ЛГБТ признано экстремистским движением и запрещено на территории России.