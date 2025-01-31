Организаторы Silver Mercury анонсировали новый сезон “прожарок” - эксклюзивную серию разборов кейсов, которая стартует уже 26 февраля

Silver Mercury, известный как международный фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций, анонсировал новый сезон “прожарок” - профильных мероприятий, на которых ведущие эксперты отрасли разбирают кейсы участников. Первая “прожарка” состоится уже 26 февраля.

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В XXVI сезоне фестиваля Silver Mercury объявил три даты своих фирменных “прожарок”: 26 февраля, 20 марта и 15 апреля. “Прожарка” - это возможность для брендов-участников проработать проект от сырого варианта до well done перед подачей заявки на участие в премии. Эксперты разберут ошибки, а вы поймете, как докрутить проект до идеала. Предполагается, что каждое событие серии будет детально раскрывать одну из заданных тем. Первая тема будет сформирована после утверждения состава участников. Уже известны имена экспертов на ближайшей “прожарке”:

Роман Бедретдинов — главный редактор Sostav

Данил Марьинский — креативный директор 12 Creative (КB-12)

Роман Сенчихин — директор по маркетингу «Яндекс Фабрика»

Сергей Стукалов — Директор «Практики Digital-коммуникаций» в «Михайлов и Партнёры»

Посетить “прожарки” можно (и нужно) и в качестве гостя мероприятия. Являетесь ли вы участником премии SM или другой отраслевой премии, или только присматриваетесь к возможности номинировать свой кейс, это беспрецедентный в отрасли формат, где эксперты делятся своим профессиональным мнением и дают обратную связь без купюр, что, в свою очередь, приносит универсальный опыт всем сопричастным, вне зависимости от роли.

Стать участником первой “прожарки” можно до 12 февраля.

Напоминаем, что сбор заявок на участие в премии Silver Mercury открыт и продлится до 11 апреля. Silver Mercury – это больше, чем премия. Это экосистема, где амбиции превращаются в достижения, а креатив меняет индустрию. Присоединяйтесь!

Узнать подробности и купить билеты можно на официальном сайте.