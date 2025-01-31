Мишустин обвинил киргизских чиновников в давлении на российский бизнес

Ряд высокопоставленных чиновников Киргизии применяют в отношении представителей российского бизнеса, действующих в республике, противоправные действия. Слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина приводит «Интерфакс».

Глава правительства, в частности, указал на факты «противоправных, иногда вымогательских действий» со стороны некоторых киргизских чиновников. При этом раскрывать имена конкретных госслужащих республики, уличенных в подобном, Мишустин не стал.

« Е с т ь р я д в о п р о с о в , к о т о р ы е в ы з ы в а ю т у н а с с е р ь е з н у ю о з а б о ч е н н о с т ь » , — п о с е т о в а л о н в х о д е п е р е г о в о р о в с о с в о и м к и р г и з с к и м к о л л е г о й А д ы л б е к о м К а с ы м а л и е в ы м .

Речь идет о «необоснованных претензиях и неправовых заявлениях», которые позволяют себе некоторые высокопоставленные чиновники республики в отношении «добропорядочных, добросовестных российских компаний», добавил Мишустин. При этом, как отметил премьер, последние во многом способствуют экономическому развитию Киргизии. Компании их РФ создают в республике дополнительные рабочие места и являются одними из крупнейших налогоплательщиков, резюмировал Мишустин.

Ранее глава Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский включил Киргизию в список стран, выигравших в наибольшей степени от ввода западными странами антироссийский санкций. Эксперт отметил, что в результате этого центральноазиатская республика вместе с Узбекистаном стали крупными перевалочными пунктами для параллельного импорта. В число других бенефициаров Бобровский включил Армению, Грузию и Казахстан, в которые релоцировались многие россияне после начала боевых действий на Украине и объявления в РФ мобилизации в сентябре 2022 года.