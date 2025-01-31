Российские маркетплейсы увеличили сроки выплаты продавцам за товар

Селлеры маркетплейсов столкнулись с увеличением сроков выплат за проданные товары. Вместо 9−15 дней процесс теперь занимает 24−27 дня. Об этом сообщает «Коммерсант».

Член комиссии при Минпромторге Руслан Волков подтвердил изданию, что проблема действительно актуальна. Согласно его подсчетам, средний срок хранения средств на счетах Ozon с конца прошлого года вырос с 15 до 27 дней. Это связано с переходом Ozon на еженедельный график выплат.

Также селлеры столкнулись с увеличением сроков выплат и от Wildberries: в начале прошлого года деньги можно было получить в среднем в течение 5 дней с момента доставки, сейчас — в течение 19.

В Ozon пояснили, что с новым еженедельным графиком можно быстрее получать и вкладывать деньги в бизнес. Время между расчетным периодом и датой выплат позволяет учесть возвраты и обеспечить выплаты в том числе и зарубежным контрагентам. В Wildberries опровергли увеличение сроков выплат.

По мнению экспертов, интернет-площадки таким образом пытаются подтолкнуть селлеров чаще пользоваться услугой по досрочному платному выводу своих денег. Стоимость услуги составляет 1−3,5% от суммы.

Ранее сообщалось, что продавцы и маркетплейсы договариваются о внедрении практики безвозмездной передачи нераспроданных товаров благотворителям. Такая практика избавит продавцов от расходов на вывоз или утилизацию этого имущества, а также даст возможность получить налоговые льготы.