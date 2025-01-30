Появились подробности о поставках газа в Приднестровье

Стало известно, когда Приднестровье получит газ от Energocom
Стало известно, когда Приднестровье получит газ от молдавской Energocom. Об этом сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что газ начнет поставляться с 1 по 10 февраля. Объем поставляемого газа оценивается в 3,2 миллиона кубометров в сутки. При этом ожидается, что с 11 февраля он будет поставляться уже через венгерских трейдеров.
«С 11 февраля <...> Тирасполь намерен воспользоваться пакетом гуманитарной помощи из РФ. Речь идет о финансировании закупок газа у одного из венгерских трейдеров — MET International AG, MOL и MVM, со всеми продолжаются переговоры о поставках», — сообщает источник.
В Приднестровье рассказали, когда республика получит газ
Ранее в Приднестровье заявили о почти нулевых запасах газа.