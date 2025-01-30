Стало известно, когда Приднестровье получит газ от Energocom

Стало известно, когда Приднестровье получит газ от молдавской Energocom. Об этом сообщает «Коммерсант».

Появились подробности о поставках газа в Приднестровье
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Отмечается, что газ начнет поставляться с 1 по 10 февраля. Объем поставляемого газа оценивается в 3,2 миллиона кубометров в сутки. При этом ожидается, что с 11 февраля он будет поставляться уже через венгерских трейдеров.

«С 11 февраля <...> Тирасполь намерен воспользоваться пакетом гуманитарной помощи из РФ. Речь идет о финансировании закупок газа у одного из венгерских трейдеров MET International AG, MOL и MVM, со всеми продолжаются переговоры о поставках», сообщает источник.

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Ранее в Приднестровье заявили о почти нулевых запасах газа.