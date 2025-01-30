Появились подробности о поставках газа в Приднестровье

Стало известно, когда Приднестровье получит газ от молдавской Energocom. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что газ начнет поставляться с 1 по 10 февраля. Объем поставляемого газа оценивается в 3,2 миллиона кубометров в сутки. При этом ожидается, что с 11 февраля он будет поставляться уже через венгерских трейдеров.

« С 1 1 ф е в р а л я < . . . > Т и р а с п о л ь н а м е р е н в о с п о л ь з о в а т ь с я п а к е т о м г у м а н и т а р н о й п о м о щ и и з Р Ф . Р е ч ь и д е т о ф и н а н с и р о в а н и и з а к у п о к г а з а у о д н о г о и з в е н г е р с к и х т р е й д е р о в — M E T I n t e r n a t i o n a l A G , M O L и M V M , с о в с е м и п р о д о л ж а ю т с я п е р е г о в о р ы о п о с т а в к а х » , — с о о б щ а е т и с т о ч н и к .

В Приднестровье рассказали, когда республика получит газ

Ранее в Приднестровье заявили о почти нулевых запасах газа.