Глава Unilever назвал причину ухода компании из России

Транснациональный производитель косметики и бытовой химии Unilever покинул российский рынок, поскольку утратил контроль над бизнесом в стране. Об этом заявил гендиректор компании Хайн Шумахер в интервью Bloomberg.

Он уточнил, что после введения западных санкций Unilever утратила возможность переводить денежные средства в Россию, а также анализировать результаты своей деятельности и влиять на управление брендами.

По словам Шумахера, он не предполагал, что в ближайшие годы ситуация изменится. По этой причине было принято решение об уходе из России.

Возможность дефолта в России оценили

Ранее сообщалось, что компания закрыла сделку по продаже своего бизнеса в России и Белоруссии. Покупателем стала группа «Арнест» бизнесмена Алексея Сагала. В рамках сделки российский производитель парфюмерии, косметики и товаров для дома получил также четыре российских завода — в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле, напоминает «Радиоточка НСН».