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РЖД повышают цены на билеты

С 1 декабря «Российские железные дороги» повышают тарифы на пассажирские и грузовые перевозки. Стоимость проезда в плацкарте, общих вагонах, купе, СВ и люксе увеличится на 11,6%. Средства пойдут на новый подвижной состав: локомотивы и пассажирские вагоны, а также поступят в отрасли, работающие с монополией, рассказывал «Коммерсант».

РЖД повысят цены на билеты
© РИА Новости

Тарифы на грузовые перевозки вырастут на 13,8%. В РЖД объяснили повышение тарифов необходимостью исполнения обязательной инвестиционной программы на 2025 год.

В 2023 году РЖД дважды повышали тарифы на пассажирские перевозки. В первый раз их увеличили на 8,1%, а во второй — еще на 10,75%. В 2022 году компания проиндексировала тарифы на 10%. В результате стоимость проезда в поездах дальнего следования за три года выросла в полтора раза.

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