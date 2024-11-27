РЖД повысят цены на билеты

С 1 декабря «Российские железные дороги» повышают тарифы на пассажирские и грузовые перевозки. Стоимость проезда в плацкарте, общих вагонах, купе, СВ и люксе увеличится на 11,6%. Средства пойдут на новый подвижной состав: локомотивы и пассажирские вагоны, а также поступят в отрасли, работающие с монополией, рассказывал «Коммерсант».

Тарифы на грузовые перевозки вырастут на 13,8%. В РЖД объяснили повышение тарифов необходимостью исполнения обязательной инвестиционной программы на 2025 год.

В 2023 году РЖД дважды повышали тарифы на пассажирские перевозки. В первый раз их увеличили на 8,1%, а во второй — еще на 10,75%. В 2022 году компания проиндексировала тарифы на 10%. В результате стоимость проезда в поездах дальнего следования за три года выросла в полтора раза.