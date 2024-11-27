Подсчитаны убытки индийского миллиардера Адани после обвинений США

Индийский промышленный конгломерат Adani Group потерял порядка $55 млрд после выдвижения в США обвинений в коррупции против его основателя Гаутама Адани и топ-менеджеров.

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Об этом сообщает издание Barron со ссылкой на заявление группы.

«С момента предъявления обвинений министерством юстиции США, рыночная капитализация 11 компаний, входящих в группу, снизилась почти на $55 млрд», — говорится в сообщении.

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62-летний Гаутам Адани подозревается в участии в коррупционных схемах и взятках на общую сумму $250 млн с целью получения выгодных государственных контрактов. Adani Group выступила с решительным опровержением, назвав обвинения США «безосновательными», однако это спровоцировало массовую распродажу акций конгломерата в Мумбаи на прошлой неделе с многочисленными остановками торгов.