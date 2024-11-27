ФНС ужесточит контроль за наймом самозанятых

Бизнес стал злоупотреблять режимом самозанятости, поскольку ему выгоднее работать с самозанятыми и экономить на НДФЛ, страховых взносах и социальных выплатах, пишут «Известия» со ссылкой на заявление источника в Федеральной налоговой службе (ФНС). В итоге плательщикам налога на профессиональный доход (НПД) зачастую запрещается отражать доходы, которые были получены при трудовых отношениях.

Этой ситуацией обеспокоились в ФНС и выпустили документ «О взаимодействии с налогоплательщиками налога на профессиональный доход». В нем ФНС предупредила о проверках при обнаружении подмены трудовых отношений. К критериям подмены ведомство относит график периодичности выплат, объем выплат в отношении плательщиков НПД, долю доходов от общей массы доходов плательщиков НПД, постоянство взаимоотношений с организациями, предыдущие места работы самозанятых и связи текущих заказчиков налогоплательщиков НПД с их бывшими работодателями и другие факторы.

По словам источника, уже соответствие компании этим критериям может являться основанием для проведения мероприятий налогового контроля. Это связано с тем, что оценка хозяйственной деятельности организации идет в комплексе с применением риск-ориентированного подхода, добавляет собеседник.

Сейчас у каждого региона есть среднеотраслевые показатели выплаты заработных плат по различным отраслям. На основе этих показателей отбираются налогоплательщики, у кого они ниже. Их вызывают для дачи пояснений, если смогли объективно пояснить, почему организация платит меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), то вопрос, возможно, снимется, уточняет источник. Если нет, могут быть назначены дополнительные мероприятия налогового контроля, замечает собеседник.