Совфед одобрил увеличение налогов для «Транснефти»

Совет Федерации одобрил на заседании поправку в Налоговый кодекс РФ, согласно которой будет увеличена ставка налога на прибыль для "Транснефти" с 2025 года - до 40% (вместо 25%).

Поправка была инициирована правительством РФ ко второму чтению законопроекта "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ".

Предполагается, что 23% ставки налога будет направляться в федеральный бюджет, 17% - в региональный.

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.