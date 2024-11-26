Госдума одобрила резкое повышение налога на прибыль для «Транснефти»

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении ставки налога на прибыль для субъектов естественной монополии, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов (то есть для «Транснефти»), до 40 процентов в 2025-2030 годах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ на прошлой неделе внесло на рассмотрение депутатов правительство.

В четверг, 21 ноября, о планирующемся резком повышении ставки с принятых на 2025 год 25 процентов узнали журналисты. В тот же день инициативу одобрил бюджетный комитет Госдумы. На его заседании замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов объяснил рост ставки налога на прибыль для «Транснефти» монопольным статусом компании.

Согласно документу, 23 процента ставки налога со следующего года будут направляться в федеральный бюджет, а 17 процентов — в региональный.