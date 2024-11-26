В «Связь.ON» появились сим-карты «МегаФона»

«МегаФон» и «Связь.ON» заключили соглашение, согласно которому с этой недели в более чем 140 мультицентрах в 28 регионах страны, а также на сайте ритейлера можно будет приобрести сим-карты мобильного оператора, сообщает пресс-служба «МегаФона».

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На первом этапе покупатели смогут приобрести сим-карты с саморегистрацией. По словам генерального директора и одного из учредителей «Связь.ON» Дагмары Ивановой, продажа сим-карт с саморегистрацией поможет клиентам выбирать наиболее подходящие им тарифы.

Сим-карту можно купить отдельно или в рамках пакетного предложения вместе со смартфоном. В этом случае на гаджет предоставляется скидка. Также в сети «Связь.ON» будут доступны к покупке симки Yota.

Как отметил директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов, сотовый оператор активно расширяет географию своего присутствия.

«Наиболее пристальное внимание мы уделяем работе со специализированными сетями. «Связь.ON» — новый и весьма перспективный формат розницы на рынке электроники, и мы готовы расширять наше сотрудничество», — сказал он.

В «МегаФоне» отметили, что в будущем сотрудничество с мультицентрами «Связь.ON» может быть расширено. Соответствующее решение примут по итогам анализа продаж в конце года.

Напомним, в мае 2024 года «МегаФон» начал продавать свои сим-карты в сети «Комус», гипермаркетах «Линия» в Черноземье, а в июле – в сети гипермаркетов «Лента».