Альфа-банк планирует интегрировать аналог Apple Pay от НСПК

Альфа-банк планирует интегрировать сервис бесконтактной оплаты "Волна" (аналог Apple Pay) от Национальный системы платежных карт (НСПК), как только будут представлены технические требования для участников рынка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Альфа-банка.

"Мы ознакомились с решением "Волна" от НСПК и рассматриваем возможности его применения для наших клиентов как средство бесконтактной оплаты для устройств на iOS. Сложность внедрения будет зависеть от технических требований к применению технологии. Как только НСПК передаст его для оценки участникам рынка, мы сможем более детально оценить решение и срок его имплементации", - отметил руководитель департамента развития транзакционных продуктов Альфа-банка Николай Волосевич.

Ранее генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин в интервью ТАСС заявлял, что НСПК вместе с банками планирует в ближайшее время приступить к тестированию технологии "Волна", которая даст возможность пользователям iOS оплачивать покупки привычным бесконтактным способом.