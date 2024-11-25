«Газпром» и Молдавия продолжат обсуждать поставки газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Молдавии Виктор Парликов договорились продолжить обсуждение поставок российского газа в Молдавию с 1 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Ранее сообщалось, что Миллер и Парликов провели рабочую встречу. На ней были представлены кандидаты в новый состав правления «Молдовагаз».

«В частности, стороны договорились продолжить обсуждение вариантов организации поставок российского природного газа в Молдову с 1 января 2025 года, а также путей урегулирования задолженности "Молдовагаз" перед "Газпромом"», — говорится в тексте.

Стоит отметить, что обсуждения проходят на фоне рисков прекращения транзита российского газа по территории Украины в 2025 году.