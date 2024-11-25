Шорт-селлеров Hindenburg обвинили в плагиате

Эдвин Дорси, автор и основатель известной рассылки The Bear Cave, обвинил фирму шорт-селлеров Hindenburg Research в плагиате. Дорси утверждает, что в Hindenburg неоднократно использовали данные из его расследований без указания авторства.

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Обвинения связаны с публикациями, в которых фирма повторяла выводы и даже структуру текстов The Bear Cave. Эта история подняла вопросы о профессиональной этике шорт-селлеров и их влиянии на рынок.

Кто такие шорт-селлеры

Шорт-селлеры (short sellers) — это инвесторы, которые зарабатывают на падении стоимости акций. Они занимают ценные бумаги у брокеров, продают их на рынке по текущей цене (встают в «шорт») и затем выкупают дешевле, если прогноз по падению котировок оказывается верным. Разница между ценой продажи и выкупа становится их прибылью. Основная цель шорт-селлеров — выявлять слабости или проблемы компаний, влияя на их рыночную стоимость с помощью публичных расследований.

Примеры крупных рыночных шорт-селлеров:

Hindenburg Research — известны своими агрессивными разоблачениями, к примеру, отчётами о Nikola Motors и Adani Group, которые привели к резкому падению акций этих компаний.

Citron Research — руководитель фирмы Эндрю Лефт стал известен благодаря своей атаке на Tesla и другие компании, однако сейчас он и Citron Research обвиняются в афере на $20 млн и в манипуляциях рынком.

Muddy Waters Research — под руководством Карсона Блока Muddy Waters эта фирма занимается выявлением корпоративных махинаций, к примеру, в китайских компаниях (Luckin Coffee и другие).

С одной стороны, шорт-селлеры могут выявить скрытые проблемы в компаниях (манипуляции с отчётностью или неэтичные практики) и указать на завышенные оценки стоимости акций, что помогает инвесторам лучше оценивать риски. В то же время шорт-селлеров нередко обвиняют в создании паники на рынке для получения прибыли. К примеру, публикация отчётов может привести к краткосрочным обвалам акций, даже если обвинения не подтвердились. Причем в отдельных случаях компании вроде Hindenburg представляют информацию в негативном свете, используя агрессивные заявления без надёжных доказательств, что может вводить инвесторов в заблуждение.

Во время чтения исследований таких компаний инвестору стоит помнить, что работа шорт-селлеров — это двусторонний инструмент, способный как улучшать рынок за счёт повышения его прозрачности, так и подорвать его стабильность из-за использования некорректных методов.

Конфликт между шорт-селлерами: суть обвинений

The Bear Cave (с англ. «медвежья пещера» — «медведи» на рынке это те, кто торгует на понижение котировок) — одна из ведущих рассылок для профессионалов, связанных с инвестициями и рынком публичных компаний. Дорси начинал с небольших аналитических обзоров, но постепенно перешел к глубоким расследованиям, нацеленным на широкую аудиторию. The Bear Cave привлекла тысячи подписчиков и добилась значительного влияния на рынок.

Итак, в чем основатель The Bear Cave обвинил Hindenburg? Среди вызвавших споры отчетов оказались следующие:

Axos Financial и LifeStance Health: в Hindenburg опубликовали свои отчёты спустя месяцы после расследований The Bear Cave, используя схожие формулировки и темы.

Roblox: В отчёте от октября 2024 года в Hindenburg повторили данные о неподобающем контенте на платформе, впервые опубликованные в The Bear Cave, без указания авторства. Оба отчёта включали примеры из игровых чатов Roblox, иллюстрирующих угрозу для безопасности детей. The Bear Cave утверждает, что Hindenburg повторила тезисы о ключевых проблемах, таких как безопасность детей, неподобающий контент и манипуляции с вовлеченностью пользователей, используя схожие слова и структуру исследования.

Дорси называет такой подход плагиатом. Он указывает, что Hindenburg использует методы и данные The Bear Cave без ссылок, что ставит под угрозу репутацию независимой аналитики, а также вызывает вопросы об этике и профессионализме в работе Hindenburg.

Отметим, что отчёты Hindenburg все реже приводят к масштабным провалам в котировках компаний, что в целом может говорить о качестве их «исследований». Информация о проблемах в Roblox в начале октября стала вызовом для этой популярной игровой платформы — ее обвинили в завышении пользовательских данных и слабой модерации контента. Хотя отчет шорт-селлера и спровоцировал падение акций на 9% в день публикации, он не нанес долгосрочного ущерба. Компания опровергла все претензии, назвав данные Hindenburg необоснованным, а аналитики Уолл-стрит продолжили рекомендовать её бумаги для покупки.

История атак на Freedom Finance: уроки устойчивости

В 2023 году в Hindenburg выпустили отчёт, направленный против Freedom Holding (международный холдинг со штаб-квартирой в Казахстане, акции торгуются на NASDAQ пять лет), обвинив компанию в нарушениях финансовой отчётности и обходе санкций. Freedom Holding опровергла обвинения, проведя независимый аудит. Проверка подтвердила соблюдение компанией международных стандартов комплаенса и строгое соблюдение санкционных норм, в целом доказав необоснованность всех обвинений Hindenburg.

В итоге акции Freedom Finance не упали, а выросли — благодаря открытой позиция Freedom, доверию акционеров, а также из-за того, что «шортистам» пришлось выкупать свои позиции и фиксировать убыток. Сама же компания укрепила свои позиции на международном рынке (сегодня ее котировки на исторических максимумах — по $122 за акцию).

Еще раньше, в апреле 2023 года, Freedom Holding оказался атакован компанией Citron Research, которую возглавляет известный шорт-селлер Эндрю Лефт. Citron обвинила казахстанский холдинг в сомнительных офшорных операциях и слабости аудиторских процедур. Однако эти утверждения были быстро опровергнуты благодаря прозрачности компании. Freedom Finance предоставила доказательства, что её деятельность соответствует международным стандартам. А летом 2024-го Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Министерство юстиции США предъявили обвинения Эндрю Лефту и Citron Capital за участие в многолетней мошеннической схеме на сумму $20 млн. По заявлениям SEC, Citron публиковал вводящие в заблуждение заявления для манипуляции ценами акций, в том числе Nvidia и Tesla. Лефту грозит до 25 лет тюрьмы.

Обе атаки не привели к негативным последствиям для акций Freedom Holding Corp. Напротив, они только укрепили репутацию компании как одного из самых устойчивых игроков на рынке. Её CEO Тимур Турлов отметил, что такая проверка лишь подтвердила силу бизнес-модели холдинга.

Конфликты в среде шорт-селлеров, включая конфликт Hindenburg и The Bear Cave, отражают внутренние противоречия индустрии. Эти случаи поднимают важные вопросы о честности, этике и влиянии аналитических отчётов на рынок. Несмотря на обвинения, подвергшиеся атакам компании — Roblox, Freedom Finance и другие — демонстрируют стабильность, подтверждая, что рынок становится более зрелым и неуязвимым для манипуляций.