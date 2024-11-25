Австрия нашла способ взыскать с «Газпрома» сотни миллионов евро

«Газпром» остановил поставки газа в Австрию после того, как австрийская корпорация OMV забрала российский газ для покрытия решения международного арбитража, присудившего ей выплату компенсации в размере 230 миллионов евро. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает Reuters.

Компания оставалась одним из немногих клиентов «Газпрома» в Европе, но более чем полувековые газовые отношения двух стран (поставки начали в 1968 году) закончились конфискацией. Собеседник агентства указал, что этот случай стал первым, когда европейский покупатель не заплатил за полученный газ.

Почти две недели назад, 13 ноября, OMV сообщила о судебном решении, связанном с остановкой поставок газа осенью 2022 года, еще до взрыва газопровода «Северный поток». Сразу после этого, были блокированы октябрьские поставки газа, а через три дня «Газпром» остановил прокачку.

Близкий к OMV источник объяснил, что таким образом компания воспользовалась последней возможностью истребовать деньги с «Газпрома» до момента, когда транзит газа через Украину с 1 января 2025 года остановится. Текущий контракт рассчитан до 2040 года, но поскольку поставщик прекратил его исполнение, то OMV может освободиться от обязательств.

В сообщении о победе в суде указывалось, что OMV готова к последствиям своего решения, в том числе к остановке поставок. В компании подчеркивали, что преимущества от получения компенсации перевесят некоторые издержки.

Эксперты газового рынка были удивлены столь резким разрывом отношений двух стран в газовой отрасли. Австрия долго считалась одним из самых лояльных клиентов «Газпрома» в Европе, ее зависимость от российского газа была чрезвычайно велика. Последние пару десятков лет страна была опорным пунктом российского поставщика в Центральной Европе.

При этом OMV, объявляя о решении, заранее понимала, чем закончится дело. Ведь ранее «Газпром» через Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области добился запрета для OMV Exploration & Production, дочерней компании OMV, вести разбирательство с ним за рубежом. Таким образом, конфискация газа по решению международного арбитража будет расценена как воровство.