Британия ввела новые санкции против России

Великобритания внесла в санкционный список компанию «АльфаСтрахование» и страховой дом ВСК. Под ограничения также попали 30 связанных с Россией морских танкеров, пишет ТАСС со ссылкой МИД Соединенного Королевства.

Лондон объяснил внесение российских страховых компаний в санкционный список тем, что они якобы «вовлечены в получение выгоды за счет поддержки правительства России путем ведения бизнеса в секторе стратегического значения».

Введенные ограничения предусматривают заморозку активов российских страховых компаний в Великобритании и запрет на трастовые услуги, пишет РИА Новости.

А морские суда попали под санкции из-за того, что они якобы используются для перевозки нефти или нефтепродуктов из России в третьи страны, что ведет «к дестабилизации Украины», а также подрыву ее «территориальной целостности, суверенитета и независимости».

В Кремле оценили способность Трампа отменить санкции

Напомним, что после начала Россией спецоперации на Украине на Западе были введены обширные антироссийские санкции. В частности, была заморожена часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов.

Также Великобританией, наряду с другими странами, был создан особый антироссийский санкционный список. Он несколько раз обновлялся. При этом страны G7 и Австралия в 2022 году согласовали потолок цен на морские поставки российской нефти, он составил 60 долларов за баррель. Ценовой потолок позволяет транспортировать российскую нефть на западных танкерах и с западной страховкой только в том случае, если цена на нее ниже этого порога.